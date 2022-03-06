06 Марта 2022
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Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

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Мариуполь, бои (2015) | Фото:

Нацисты установили в жилых кварталах Мариуполя 10 тыс. мин - Басурин

Украинские нацисты хаотично заминировали жилые дома Мариуполя в центре и в районах парковых зон на улице Московская и проспекте Победы, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Он повторил, что нацисты продолжают препятствовать выходу мирного населения из города, используя их в качестве "живого щита". Об этом свидетельствуют данные радиоперехвата. Басурин сравнил их действия с методами Рейха.

С ним не согласен член Центрального совета партии "Справедливая Россия - за правду!" Николай Стариков.

"Германские фашисты старались сначала эвакуировать свое население и только потом сражались в окруженных городах. Неонацисты Украины вообще не эвакуируют людей из Мариуполя. Наоборот, пресекали и пресекают все попытки его покинуть", - написал он.

Вчера открытый гумкоридор из Мариуполя так и не заработал. Из города смогли вырваться всего 53 человека, из них большинство после наступления темноты. Вырвавшиеся люди рассказали, что ни о каком гумкоридоре в городе не знают, местные украинские власти от населения это скрывают. В самом городе кошмар: нет воды, света, газа, многие дома разрушены.

Вчера нацисты "Азова" взорвали дом в Мариуполе.

Теги: мариуполь, ДНР



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