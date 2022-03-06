Кабмин РФ выделил миллиарды на поддержку программы льготного кредитования бизнеса

Правительство России выделило более шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Федеральные субсидии направят банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году: за счет этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.

Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С ее помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Ключевым условием участия в программе является то, что компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%, что контролируется через данные ФНС.

Напомним, ранее заместитель председателя Правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, сколько может продлиться кризисный период в России.