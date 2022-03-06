06 Марта 2022
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турнир ММА, Екатеринбург, Хабиб Нурмагомедов с отцом (2018) | Фото: Накануне.RU

"Орел приземлился": Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Российский экс-боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня был включен в Зал славы организации.

Как сообщает официальный Instagram UFC, Нурмагомедов стал первым человеком, которого ввели в Зал славы в 2022 году.

"Орел (прозвище Хабиба, - прим. ред.) приземлился в Зале славы UFC", - говорится в сообщении.

Напомним, 33-летний Нурмагомедов завершил карьеру бойца осенью 2020 года. Его рекорд в смешанных единоборствах составляет 29-0. Российский спортсмен стал чемпионом UFC в легком весе в 2018 году и потом несколько раз защитил свой пояс.

Теги: Хабиб, Зал славы, UFC, Орел



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