"Орел приземлился": Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Российский экс-боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня был включен в Зал славы организации.

Как сообщает официальный Instagram UFC, Нурмагомедов стал первым человеком, которого ввели в Зал славы в 2022 году.

"Орел (прозвище Хабиба, - прим. ред.) приземлился в Зале славы UFC", - говорится в сообщении.

Напомним, 33-летний Нурмагомедов завершил карьеру бойца осенью 2020 года. Его рекорд в смешанных единоборствах составляет 29-0. Российский спортсмен стал чемпионом UFC в легком весе в 2018 году и потом несколько раз защитил свой пояс.