"Орел приземлился": Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC
Российский экс-боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня был включен в Зал славы организации.
Как сообщает официальный Instagram UFC, Нурмагомедов стал первым человеком, которого ввели в Зал славы в 2022 году.
"Орел (прозвище Хабиба, - прим. ред.) приземлился в Зале славы UFC", - говорится в сообщении.
Напомним, 33-летний Нурмагомедов завершил карьеру бойца осенью 2020 года. Его рекорд в смешанных единоборствах составляет 29-0. Российский спортсмен стал чемпионом UFC в легком весе в 2018 году и потом несколько раз защитил свой пояс.