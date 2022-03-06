Спрос на карты "Мир" в России увеличился на 15%

Российский ВТБ прокомментировал ситуацию в связи с заявлением Visa и MasterCard. По данным банка, в стране резко вырос спрос на карты "Мир".

Напомним, что международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВТБ, это никак не повлияет на обслуживание клиентов банка на территории РФ.

"Все транзакции по картам Visa и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках", - говорится в заявлении ВТБ.

Там напомнили, что клиентам в России доступно полноценное использование карт платежной системы "Мир". По данным банка, за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового "Мира" вырос в пять раз. Данная карта принимается как в РФ, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Напомним, ранее Сбербанк России прокомментировал ситуацию в связи с заявлением Visa и MasterCard.