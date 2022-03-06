Еще две свердловские трассы закрыли для пассажирского транспорта из-за непогоды

Непогода продолжает вносить свои коррективы в движение по трассам Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, сегодня Госавтоинспекцией введены временные ограничения в движении для пассажирского транспорта с 100 по 110 км автодороги "Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда" и с 90 по 94 км автодороги "Горбуновское – Байкалово – Ирбит". Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия.

Напомним, что на регион обрушился сильный снегопад, из-за чего на трассах сложилась крайне неблагоприятная ситуация. В связи с этим Госавтоинспекция временно ввела ограничение движения грузового и общественного транспорта на нескольких автодорогах области.

Кроме этого, сегодня в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Екатеринбурге два пассажирских самолета совершили посадку в пермском аэропорту Большое Савино.