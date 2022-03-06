Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины

06 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины

В Министерстве обороны России рассказали о ходе спецоперации РФ на Украине.
Читайте также:

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения российских Вооруженных сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Как уточнил Конашенков, продвижение вперед составило 11 километров.

Также Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, утром 6 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности, в результате чего оказался выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове. По данным Минобороны РФ, всего за время операции было поражено 2 тысячи 203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в России назначили первый штраф по новой статье о дискредитации ВС РФ. Житель Кемерово, который предлагал совершать противоречащие закону действия, заплатит 60 тысяч рублей.

Теги: Россия, спецоперация, Украина, Минобороны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети