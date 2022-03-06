Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины

В Министерстве обороны России рассказали о ходе спецоперации РФ на Украине.

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения российских Вооруженных сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Как уточнил Конашенков, продвижение вперед составило 11 километров.

Также Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, утром 6 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности, в результате чего оказался выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове. По данным Минобороны РФ, всего за время операции было поражено 2 тысячи 203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в России назначили первый штраф по новой статье о дискредитации ВС РФ. Житель Кемерово, который предлагал совершать противоречащие закону действия, заплатит 60 тысяч рублей.