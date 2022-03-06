06 Марта 2022
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Общество Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга "подарила" мошенникам миллионы под "инвестиции" в "Газпром"

В Екатеринбурге мошенники похитили у пенсионерки более 3 млн рублей под предлогом инвестиций в "Газпром".
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в одной из социальных сетей 65-летней женщине попалась заманчивая реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с проектами группы "Газпром", но не имеющие к ним никакого отношения. После того, как она перешла по ссылкам и ввела свои личные данные, с ней связались "эксперты инвестиционных платформ". Они убедили жительницу города установить на телефоне соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить определенное количество собственных средств на брокерский счет.

Как отметили в полиции, большую часть вложенных денег потерпевшая долго копила, а остальное ее вынудили взять в кредит. После непродолжительных манипуляций ей продемонстрировали, что сумма на ее счету выросла. Пенсионерка решила обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль, однако в ответ ей предложили еще раз заплатить крупную сумму. Жертва согласилась, а после повторной попытки вывести "заработанные" деньги лжеброкеры просто перестали выходить на связь. Женщина пошла в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Сейчас силовики ведут розыск злоумышленников.

Напомним, ранее свердловская полиция обратилась к мошенникам с призывом не обижать пенсионеров.

Теги: мошенники, Газпром, дело, полиция, Екатеринбург



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