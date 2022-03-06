06 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
Банковская карта Сбербанка. (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк объяснил, почему карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

Сбербанк России прокомментировал ситуацию в связи с заявлением Visa и MasterCard.
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Напомним, что международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в РФ в ближайшие дни. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка, данное решение не повлияет на работу карт банка Visa и MasterCard внутри страны.

"Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России: снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений", - пояснили в Сбербанке.

При этом платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены.

"Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты). В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир" (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее Центробанк рассказал, что теперь будет с картами MasterCard и Visa, выпущенными банками России.

Теги: Visa, MasterCard, Россия, Сбербанк



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Ранее 06.03.2022 11:09 Мск Спрос на карты "Мир" в России увеличился на 15%

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