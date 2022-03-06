В России назначили первый штраф по новой статье о дискредитации ВС РФ

Суд в Кемерово оштрафовал местного жителя по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Речь идет о части 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". Статья была введена 4 марта вместе с уголовной ответственностью до 15 лет за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС.

Как сообщается в электронной картотеке Центрального районного суда Кемерово, по административной статье обвинялся житель города Максим Мурашка. В итоге сегодня ему было назначено наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал "Кузбасс без цензуры", Мурашка, "насмотревшись видео украинских ботов и проникшись их национализмом", предлагал совершать противоречащие закону действия.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ был срочно необходим в связи с развязанной против России беспрецедентной информационной войной.