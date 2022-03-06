06 Марта 2022
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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

Из-за непогоды в Екатеринбурге два пассажирских самолета сели в Перми

В воскресенье, 6 марта, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Екатеринбурге два пассажирских самолета совершили посадку в пермском аэропорту Большое Савино.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе FV-5572 авиакомпании "Россия" по маршруту "Хургада – Екатеринбург" и рейсе SU-617 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту "Ереван – Екатеринбург". Предварительное время вылета воздушных судов из пермского аэропорта – сегодня в 14 часов.

Для пассажиров организована мобильная приемная в аэропорту Большое Савино, оказание услуг находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.

Напомним, что сегодня из-за мощного снегопада на нескольких трассах Среднего Урала временно ограничено движение транспорта.

Теги: самолеты, Пермь, непогода, Екатеринбург



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