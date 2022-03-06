Якушев: Страны, объявившие о санкциях против России, откажутся от них

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что страны, объявившие о санкциях против РФ, откажутся от них, поскольку они несут для этих государств огромные убытки.

"То, что появляется на бумаге сейчас, очень часто после тех эмоциональных заявлений (о санкциях против России, - прим.) оказывается несколько мягче, чем это было объявлено на самом деле. Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад", - заявил полпред в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".

Якушев также отметил, что огромные убытки, которые понесут другие страны в рамках санкционных заявлений, для некоторых могут обернуться крахом политической карьеры.

"Поэтому очень важно нам сегодня спокойно пройти этот период – объявления санкций. И в рамках нахождения таких, скажем так, коридоров возможностей, когда уже конкретное предприятие в конкретном субъекте РФ четко будет понимать, как оно сегодня будет действовать, где и конкретно в чем его ограничили, не так будет страшен черт, как его малюют", - подчеркнул Владимир Якушев.

Как пишет "Интерфакс", уральский полпред добавил, что санкции могут открыть новые возможности для страны, "чтобы производить наше собственное".

"Выходы мы однозначно найдем, нет нерешаемых проблем. Какие-то решения, возможно, будут тяжелыми, но мы постараемся их максимально смягчить. В этой ситуации нам самое главное объединиться, не паниковать", - добавил Якушев.

Напомним, по мнению экспертов, средний запас прочности российских предприятий на имеющихся сейчас ресурсах составляет от трех до шести месяцев.