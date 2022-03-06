Якушев: Страны, объявившие о санкциях против России, откажутся от них

06 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО В России За рубежом
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Якушев: Страны, объявившие о санкциях против России, откажутся от них

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что страны, объявившие о санкциях против РФ, откажутся от них, поскольку они несут для этих государств огромные убытки.

"То, что появляется на бумаге сейчас, очень часто после тех эмоциональных заявлений (о санкциях против России, - прим.) оказывается несколько мягче, чем это было объявлено на самом деле. Начинает происходить отрезвление, что оказывается эмоционально заявленные санкции несут, в том числе, и огромные убытки для них. Я думаю, что по части этих историй коллеги откатятся назад", - заявил полпред в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".

Якушев также отметил, что огромные убытки, которые понесут другие страны в рамках санкционных заявлений, для некоторых могут обернуться крахом политической карьеры.

коллаж, правительство, здание, ведомство, экономика, санкции, деньги, нефть, графики(2015)|Фото: Накануне.RU

"Поэтому очень важно нам сегодня спокойно пройти этот период – объявления санкций. И в рамках нахождения таких, скажем так, коридоров возможностей, когда уже конкретное предприятие в конкретном субъекте РФ четко будет понимать, как оно сегодня будет действовать, где и конкретно в чем его ограничили, не так будет страшен черт, как его малюют", - подчеркнул Владимир Якушев.

Как пишет "Интерфакс", уральский полпред добавил, что санкции могут открыть новые возможности для страны, "чтобы производить наше собственное".

"Выходы мы однозначно найдем, нет нерешаемых проблем. Какие-то решения, возможно, будут тяжелыми, но мы постараемся их максимально смягчить. В этой ситуации нам самое главное объединиться, не паниковать", - добавил Якушев.

Напомним, по мнению экспертов, средний запас прочности российских предприятий на имеющихся сейчас ресурсах составляет от трех до шести месяцев.

Теги: Якушев, санкции, Россия, полпред



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети