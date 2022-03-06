Посол РФ в Вашингтоне: антироссийская риторика в США уже дошла до абсурда

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в США уже дошла до абсурда. Так он прокомментировал слова сенатора Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину.

Антонов заявил, что Скотт, по сути, "призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами". Посол предупредил, что попытка вооруженного вмешательства в российскую спецоперацию может привести к беспрецедентным последствиям.

"Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными. А главное – крайне рискованными для международной безопасности", - цитирует Антонова РИА Новости.

Отдельно посол подчеркнул, что он готов к встрече "с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности".

Как сообщало Накануне.RU, в субботу полковник армии США в отставке Дуглас МакГрегор выразил мнение, что через 10 дней спецоперация России на Украине завершится.