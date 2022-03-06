06 Марта 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
двор, снег (2017) | Фото:Накануне.RU

На нескольких трассах Среднего Урала закрыто движение из-за мощного снегопада

Сегодня на нескольких автодорогах Среднего Урала временно ограничено движение транспорта.
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Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, на регион обрушился сильный снегопад, из-за чего на трассах сложилась крайне неблагоприятная дорожная ситуация. В связи с этим Госавтоинспекция временно вводит ограничение движения грузового и общественного транспорта со 106 по 145 км автодороги "Екатеринбург – Реж – Алапаевск", с 69 по 112 км "Николо-Павловское – Алапаевск" и с 25 по 79 км "Нижняя Салда – Алапаевск".

"Ограничительные меры введены из-за неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись ко временному ограничению транспорта и требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения", - говорится в заявлении ведомства.

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать свердловские трассы в усиленном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, в субботу глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить контроль за своевременным вывозом снега с улиц города.

Теги: снегопад, трассы, ГИБДД, Средний Урал



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Ранее 04.03.2022 15:14 Мск В Свердловскую область идет сильный снегопад


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