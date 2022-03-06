06 Марта 2022
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Наука и техника В России
(2021) | Фото: Газпром нефть

Гинцбург анонсировал исследования "коктейля из антител"

Препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител в рамках первой фазы исследования проверят на здоровых добровольцах.

Как сообщил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, первые участники исследования начнут получать препарат через три недели.

По словам ученого, срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если испытания первой фазы пройдут успешно, российские специалисты выдадут разрешение на проведение второй фазы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на днях российский президент Владимир Путин подписал указ, которым, в том числе, наградил государственными наградами медиков за борьбу с COVID-19.

Теги: Гинцбург, коронавирус



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