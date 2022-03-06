ЦБ РФ рассказал, что будет с картами MasterCard и Visa

Все пластиковые карты MasterCard и Visa, выпущенные банками России, продолжат работать в стране в обычном режиме до истечения срока их действия.

Как сообщили Накануне.RU в Центральном банке, после прекращения работы международных платежных систем в РФ будут недоступны трансграничные операции.

При этом деньги клиентов на счетах, привязанных к таким картам, сохранены и доступны. Держатели карт данных платежных систем в РФ могут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы.

Регулятор рекомендует россиянам при выезде за границу брать наличные средства или карту платежной системы "Мир".

Напомним, 6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Как сообщает Сбербанк, с картами Visa и Mastercard россияне смогут снимать в стране наличные, расплачиваться в магазинах, даже онлайн.