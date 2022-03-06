Стали известны лидеры февральского рейтинга губернаторов

АПЭК по итогам февраля 2022 года подготовила рейтинг влияния губернаторов.

Больше всего на него оказали влияние специальная военная операция на Украине, мероприятия по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, крупные инвестиционные проекты и отношения внутри элит.

Лидерами рейтинга глав регионов эксперты признали мэра Москвы Сергея Собянина, главу Чечни Рамзана Кадырова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сильнее всего утратил позиции руководитель Мурманской области Андрей Чибис.

Как следует из рейтинга, впервые за долгое время значительные перестановки произошли в первой десятке списка. Так, по сравнению с предыдущими выпусками тройку лидеров покинул глава Тульской области Алексей Дюмин (теперь на четвертом месте). Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опередил его благодаря встрече с Владимиром Путиным, завершению негативных кампаний в СМИ, а также улучшению отношений с региональной элитой.

Повысил свои позиции губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (с седьмого на пятое место). Это произошло после получения из федерального бюджета дополнительного финансирования на возведение ряда объектов здравоохранения, а также на строительство дорожного обхода Тольятти в рамках развития проекта "Европа — Западный Китай".

Дополнительные политические очки получил глава Тюменской области Александр Моор (с восьмого на седьмое место). Это произошло после того, как вице-премьер Марат Хуснуллин назвал регион одним из лидеров по показателям жилищного строительства в России, а также благодаря высокому показателю ввода нового жилья на человека в год — более 0,82 кв. м.

В десятку лидеров с 13 места вошел глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Этому способствовало намерение компании "Россети Кубань" направить в текущем году более 8 млрд руб. на модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Адыгеи.

АПЭК отмечает, что на фоне проведения спецоперации на Украине усиливается влияние руководителей ряда регионов, расположенных на границе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поднимается с 22-го на 19-е место, руководитель Ростовской области Василий Голубев — с 28-го на 23-е место, глава Крыма Сергей Аксенов — с 41-го на 38-е место.

Наибольшее падение в рейтинге показал губернатор Мурманской области Андрей Чибис (с 45-го на 54-е место). Это произошло из-за обсуждения в СМИ проблем, связанных с выборами мэра столицы региона и главы администрации Мурманска, а также серьезная дискуссия жителей и власти по поводу строительства в городе кафедрального собора.

Также значительные потери несет глава Ульяновской области Алексей Русских (с 46-го на 51-е место). Сказывается негативный резонанс по поводу капитального строительства на территории парка "Винновская роща".

На шесть позиций упал (с 49-го на 55-е) губернатор Карелии Артур Парфенчиков, на пять — руководитель Магаданской области Сергей Носов (с 51-го на 56-е) и глава Амурской области Василий Орлов (с 78-го на 83-е), пишут "Известия".