06 Марта 2022
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Уральские авиалинии Airbus A320neo ангар (2019) | Фото:Накануне.RU

Самолет "Уральских авиалиний" с российскими туристами задержали в Египте

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находятся российские туристы, задержан в египетском Шарм-эш-Шейха.
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Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Борт U6 1886 должен был вылететь 5 марта в московский аэропорт Домодедово. Планировался пролет над территорией Кипра.

Евроконтроль не выдает разрешение на пролет своей зоны, сообщает РИА "Новости".

5 марта с курортов Египта в Россию вернулись два других борта "Уральских авиалиний", маршрут которых также пролегал через территорию Кипра.

Напомним, Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний, в парке которых есть самолеты из иностранных реестров (взятые в лизинг). Рекомендовано остановить рейсы за рубеж с нуля часов 6 марта, а с нуля часов 8 марта – рейсы из-за рубежа.

Теги: Египет, Уральские авиалинии, самолет, туристы, лизинг



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