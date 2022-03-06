Самолет "Уральских авиалиний" с российскими туристами задержали в Египте

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находятся российские туристы, задержан в египетском Шарм-эш-Шейха.

Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Борт U6 1886 должен был вылететь 5 марта в московский аэропорт Домодедово. Планировался пролет над территорией Кипра.

Евроконтроль не выдает разрешение на пролет своей зоны, сообщает РИА "Новости".

5 марта с курортов Египта в Россию вернулись два других борта "Уральских авиалиний", маршрут которых также пролегал через территорию Кипра.

Напомним, Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний, в парке которых есть самолеты из иностранных реестров (взятые в лизинг). Рекомендовано остановить рейсы за рубеж с нуля часов 6 марта, а с нуля часов 8 марта – рейсы из-за рубежа.