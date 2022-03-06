06 Марта 2022
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армия, солдаты, военные (2022) | Фото: arms-expo.ru

Указ Путина: члены семей погибших военнослужащих будут получать по 5 млн рублей

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным, лицам, служащим в войсках Нацгвардии, и членам их семей.

Как следует из сообщения Кремля, в случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, которые участвуют в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, членам их семей положена выплата в размере 5 млн руб.

Как следует из указа главы государства, если вышеуказанные категории военных будут ранены, им будет выплачено по 3 млн руб.

Документ также касается военных, которые проходят службу в Сирии.

Ранее Путин сообщил, что семьям военнослужащих, погибших при проведении операции на Украине, будет выплачено свыше 7 млн руб.

Теги: Путин, указ, военнослужащие



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