06 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2019) | Фото: Накануне.RU

Visa и Mastercard "закрылись" в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России.

Решение никак не повлияет на работу карт Visa и Mastercard внутри России, если, "пластик" был выпущен российскими банками. При этом в РФ не будут работать карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом. А российские карты Visa и Mastercard не будут работать за рубежом.

Как сообщает Сбербанк, с картами Visa и Mastercard россияне смогут снимать в стране наличные, расплачиваться в магазинах, даже онлайн.

В ряде случаях за границей будут работать карты российской системы "Мир". Речь идет о Турции, ОАЭ, Армении, Вьетнаме, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане и Кипре.

Теги: Mastercard, Visa, банковские карты, санкции



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