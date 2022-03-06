Путин установил временный порядок исполнения российских долговых обязательств

Российский президент Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

Как следует из сообщения Кремля, указ распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн. руб. в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на 1-е число каждого месяца.

Временный порядок затронет кредитные обязательства РФ перед иностранными кредиторами, связанными с иностранными лицами и государствами, которые совершают недружественные действия в отношении России и ее представителей, или кредиторами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации.

Также из документа, подписанного главой государства следует, что указ принят в дополнение к вступившим в силу мерам экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Из документа следует, что со 2 марта запрещается вывозить из РФ иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.