06 Марта 2022
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депутат Леонид Слуцкий (2018) | Фото: 1tv.ru

Слуцкий: Третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 7 марта

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 7 марта.

"Третий раунд действительно может пройти в ближайшие дни, возможно, это будет понедельник, 7 число", — сообщил в эфире передачи "Соловьев LIVE" глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

Ранее о возможных переговорах 7 марта сообщил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Напомним, украинская и российская стороны не исключают возможности переговоров на уровне глав МИД в Турции – на Дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее с инициативой организовать такую встречу выступило внешнеполитическое ведомство Турции. Там отметили, что переговоры будут возможны при согласии сторон.

Теги: Слуцкий, Украина, переговоры



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