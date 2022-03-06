Слуцкий: Третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 7 марта

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 7 марта.

"Третий раунд действительно может пройти в ближайшие дни, возможно, это будет понедельник, 7 число", — сообщил в эфире передачи "Соловьев LIVE" глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

Ранее о возможных переговорах 7 марта сообщил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Напомним, украинская и российская стороны не исключают возможности переговоров на уровне глав МИД в Турции – на Дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее с инициативой организовать такую встречу выступило внешнеполитическое ведомство Турции. Там отметили, что переговоры будут возможны при согласии сторон.