Puma приостанавливает свою деятельность в России

Немецкая компания Puma прекращает поставки продукции и приостанавливает работу своих магазинов в Россию из-за специальной военной операции на Украине.

"Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию", — следует из заявления компании в Twitter.

Кроме того, Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

Напомним, 1 марта немецкая компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. В тот же день Nike (США) перестал осуществлять доставку продукции в РФ.

Кроме того, IKEA приостанавливает работу в России до 31 мая.