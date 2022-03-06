06 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
закрыто, табличка (2020) | Фото: liveangarsk.ru/image/504544-zakryto

Puma приостанавливает свою деятельность в России

Немецкая компания Puma прекращает поставки продукции и приостанавливает работу своих магазинов в Россию из-за специальной военной операции на Украине.

"Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию", — следует из заявления компании в Twitter.

Кроме того, Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

Напомним, 1 марта немецкая компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. В тот же день Nike (США) перестал осуществлять доставку продукции в РФ.

Кроме того, IKEA приостанавливает работу в России до 31 мая.

Теги: Puma, санкции



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