"Ситуация довольно неустойчиваяс: МВФ оценил последствия антироссийских санкций

Экономические санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире.

Как следует из заявления исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ), "ситуация довольно неустойчивая". При этом "экономические последствия уже очень серьезны". Как указывает МВФ, цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, выросли, усилив инфляционное давление, возникшее в результате перебоев в цепочках снабжения и восстановления после эпидемии коронавируса.

По словам экспертов, ограничительные меры в отношении РФ окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнуться с существенными побочными эффектами.

По данным организации, ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком.

Тем временем, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому информация о доходах и имуществе чиновников и организаций, попавших под санкции иностранных государств, не будет размещаться в публичном доступе.