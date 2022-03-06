Власти Болгарии готовы закрыть порты страны для российских судов

Власти Болгарии готовы закрыть порты страны для российских судов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Болгарии Николая Сабева.

"Министерство транспорта подтвердило возможность закрытия болгарских портов для судов под российским флагом, так как в наших национальных интересах остановить войну. ЕС успел выстроить достаточно эффективную экономическую блокаду, и мы считаем, что в настоящее время это самое эффективное решение", - заявил министр.

Глава Минтранса не уточнил, с какого момента это решение может вступить в силу.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.