06 Марта 2022
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официальный представитель МИД России Мария Захарова (2017) | Фото: mid.ru

Россия призвала страны ЕС и НАТО прекратить  "накачку" киевского режима новейшим вооружением

Россия призвала страны ЕС и НАТО прекратить  "накачку" киевского режима новейшим вооружением. Как сообщила Накануне.RU официальный  представитель МИД РФ Мария Захарова, организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом.

Страны Запада приступили к массированным поставкам на Украину ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до восьми км и высоте до 3,5 км), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.

"Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени. ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что в западных столицах грубо игнорируют целый ряд международных договоренностей, нацеленных на минимизацию рисков попадания ПЗРК в руки террористических и криминальных элементов. В их числе – резолюция Генассамблеи ООН 62/40 "Предотвращение незаконной передачи ПЗРК, несанкционированного доступа к ним и их несанкционированного использования" от 2007 г. и "Элементы экспортного контроля за ПЗРК" от 2003 г., согласованные в рамках Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения.

"В этой связи можно с уверенностью констатировать: с подачи "коллективного Запада" начинается масштабное "расползание" по миру опаснейших вооружений. Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами", - говорится в обращении представителя МИД

Теги: вооружение, оружие, МИД РФ, Военная операция на Украине



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