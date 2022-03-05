Союз золотопромышленников России попросил государство гарантировать выкуп всего золота произведенного в стране

Союз золотопромышленников России попросил государство гарантировать выкуп всего золота, произведенного в стране в 2022-2024 г., сообщает ТАСС со ссылкой на председателя союза Сергея Кашубу.

По его словам, это позволит золотодобытчикам продолжить реализовывать свои инвестиционные проекты в текущей геополитической ситуации. Кроме того, союз просит облегчить экспорт драгметалла и удержать ставки по уже выданным компаниям отрасли кредитам.

Сообщается, что союз золотопромышленников вместе с Минпромторгом прорабатывает меры поддержки золотодобывающей и золотоперерабатывающей отраслей. Меры касаются поддержки около 600 российских золотодобытчиков и 11 аффинажных заводов.

"Мы просим уменьшить сроки оформления генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота, ускорить таможенные процедуры в первую очередь на российско-китайской границе. И создать дополнительные таможенные посты для оформления экспорта драгметаллов в Красноярске и Новосибирске, где находятся крупнейшие аффинажные заводы (сейчас такие посты есть только в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке)", - сказал Кашуба.

Отдельная группа мер поддержки, которую союз золотопромышленников прорабатывает с Минпромторгом, связана с импортозамещением. Золотодобытчики планируют сделать анализ потребностей в импортозамещении.

Банк России ранее сообщал, что с 28 февраля возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM), отмечал регулятор.

Центробанк регулярно пополнял международные резервы золотом до 1 апреля 2020 года, после чего приостановил покупку золота на внутреннем рынке.