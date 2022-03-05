Африканцы вышли на митинг в поддержку спецоперации России на Украине

05 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
мали, митинг, спецоперация, лп (2022) | Фото: РИА ФАН

Африканцы вышли на митинг в поддержку спецоперации России на Украине

В крупном городе Бобо-Диуласо на юго-западе Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Буркинийцы на демонстрации также выразили поддержку переходному правительству Мали и его усилиям по восстановлению порядка в стране.

Главным лозунгом в ходе демонстраций в Буркина-Фасо стало «Новое освобождение Африки» — под которым подразумевается освобождение от французского неоколониализма, отмечает Федеральное агентство новостей.

На митинг в городе собралось несколько сотен человек. Многие приносили плакаты с лозунгами. Кроме «Нового освобождения Африки» участники мероприятия выражали поддержку президенту Полю-Анри Сандаого Дамибе, и заявляли «Континент должен быть свободен от западных захватчиков», «Поддержим соседей!» (то есть Мали), «Франция хочет нашей зависимости, а мы нет» и «Хотим, как в Бамако!» (столице Центральноафриканской Республики, которая успешно сотрудничает с Россией).

мали, митинг, спецоперация, лп(2022)|Фото: РИА ФАН

Российский триколор в целом стал очень популярен в ходе политических демонстраций в Африке, и митинг в Бобо-Диуласо без него также не обошелся. Кроме того, африканцы приносили портреты, — в том числе лидера переходного правительства Мали Ассими Гоита, президента России Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Немецкий композитор в целом получил необычную популярность в Западной Африке. Это связывают с успешной работой российских инструкторов в ЦАР и Мали. Западные СМИ причисляют их к числу бойцов российской «ЧВК Вагнера» — и поэтому африканцы решили поддержать прибывших из России специалистов.

Теги: уагадугу, спецопераиция на украине, мали, митинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети