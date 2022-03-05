Африканцы вышли на митинг в поддержку спецоперации России на Украине

В крупном городе Бобо-Диуласо на юго-западе Буркина-Фасо прошла демонстрация в поддержку специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Буркинийцы на демонстрации также выразили поддержку переходному правительству Мали и его усилиям по восстановлению порядка в стране.

Главным лозунгом в ходе демонстраций в Буркина-Фасо стало «Новое освобождение Африки» — под которым подразумевается освобождение от французского неоколониализма, отмечает Федеральное агентство новостей.

На митинг в городе собралось несколько сотен человек. Многие приносили плакаты с лозунгами. Кроме «Нового освобождения Африки» участники мероприятия выражали поддержку президенту Полю-Анри Сандаого Дамибе, и заявляли «Континент должен быть свободен от западных захватчиков», «Поддержим соседей!» (то есть Мали), «Франция хочет нашей зависимости, а мы нет» и «Хотим, как в Бамако!» (столице Центральноафриканской Республики, которая успешно сотрудничает с Россией).

Российский триколор в целом стал очень популярен в ходе политических демонстраций в Африке, и митинг в Бобо-Диуласо без него также не обошелся. Кроме того, африканцы приносили портреты, — в том числе лидера переходного правительства Мали Ассими Гоита, президента России Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Немецкий композитор в целом получил необычную популярность в Западной Африке. Это связывают с успешной работой российских инструкторов в ЦАР и Мали. Западные СМИ причисляют их к числу бойцов российской «ЧВК Вагнера» — и поэтому африканцы решили поддержать прибывших из России специалистов.