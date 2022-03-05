05 Марта 2022
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Минобороны РФ объявило режим тишины в Мариуполе

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спецоперация на украине, военные, колонная, z (2022) | Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Украинские неонацисты используют людей как живой щит: ни одного мирного жителя не выпустили из Мариуполя

Украинские войска используют мирных жителей в качестве "живого щита". Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, сегодня с 10.00 до 17.00 московского времени по просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился "режим тишины" с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный жителей.

"Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве "живого щита". Националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или
продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров.

Подразделения российских Вооруженных Сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка,
Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.

Продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

За 5 марта было уничтожено пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре
самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25.

Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2".

Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил; 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 68 радиолокационных станций.

Уничтожены: 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппарата.

Теги: Украина, Военная операция на Украине, режим тишины, коридоры безопасности, живой щит, Мариуполь



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