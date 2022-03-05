Никакого "Фотошопа": Adobe прекращает продажи своей продукции в России

Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение, прекращает продажи своих продуктов в России. Об этом заявил глава компании Шантану Нарайен в корпоративном блоге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Adobe немедленно прекращает все новые продажи продуктов и услуг Adobe в России. Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами. Кроме того, мы прекращаем доступ российских государственных СМИ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud", - говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В связи с санкциями из России ушли компании Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие. Эксперты предупреждают, что большая часть значимого софта этих компаний продается по подписке, а значит, доступ к нему в любом случае будет заблокирован.

В этой связи российские власти рассматривают возможность отмены ответственности за использование нелицензированного программного обеспечения "из стран, поддержавших санкции".