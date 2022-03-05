Минобороны сообщило о взятии российскими войсками военной базы ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Предположительно, на базе проходили подготовку различные подразделения: морская пехота, саперы, связисты, танкисты, артиллеристы. Всего на базе могли размещаться около 4 тыс. бойцов.

"Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". В нескольких метрах от стоянки - большой ангар. В нем расположен склад боеприпасов: мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды. Более 4,5 тысяч тонн боеприпасов. Часть оружия хранившегося на улице - ракетные снаряды для систем залпового огня. Рядом минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды", - говорится в сообщении.

В настоящий момент территорию обследуют саперы на предмет возможной минной опасности. После того, как проверка будет завершена, технику и вооружение доставят на специальную базу хранения.