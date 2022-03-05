Украинский суд заочно арестовал Газманова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Она не сообщила, какой суд провел соответствующее заседание, на написала, что он согласился с ходатайством прокуроров и позволил заочно арестовать Газманова с целью доставки его на территорию Украины для избрания меры пресечения. Поэтому инициирована процедура объявления его в международный розыск.

Вчера суд, по сообщению Венедиктовой, так же "арестовал" режиссера Никиту Михалкова. Оба они активно поддержали специальную военную операцию на Украине.