05 Марта 2022
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Экономика В России Москва Московская область
(2006) | Фото: www.polyusgold.com

В Госдуму внесли закон по которому чиновники под санкциями смогут скрывать свои доходы

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому информация о доходах и имуществе чиновников и организаций, попавших под санкции иностранных государств, не будет размещаться в публичном доступе, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте парламента. Его внес депутат от партии "Единая Россия" Владислав Резник.

Согласно пояснительной записке, помимо сведений о доходах предлагается ограничить раскрытие персональной информации о трудоустройстве, составе семьи, наличии несовершеннолетних детей, а также об имуществе и транспортных средствах, принадлежащих чиновникам.

В документе сказано, что цель этих изменений предотвратить возможность использования сведений "недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей".

Теги: депутаты, госдума, доходы, санкции



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