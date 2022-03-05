Директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина вошла в состав совета по общественным пространствам Екатеринбурга

В совет по общественным пространствам при администрации Екатеринбурга вошла директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс", передает корреспондент Накануне.RU.

В составе совета эксперты градостроительства – ведущие архитекторы Екатеринбурга. Задача совета - рассмотрение и обсуждение концепций и проектов благоустройства общественных пространств города. Оценка совета имеет рекомендательный характер.

Совет существует в Екатеринбурге с 2019 года и за эти годы рассмотрел десятки знаковых для города проектов. Цель совета – способствовать повышению комфорта городской среды.

"Войти в совет по общественным пространствам Екатеринбурга – очень почетно и ответственно. Миссия компании «Атомстройкомплекс» – менять родной город к лучшему, способствовать его всестороннему развитию, повышению инвестиционной привлекательности. Мы уверены, что только развивая сильное профессиональное градостроительное сообщество, объединяя опыт, усилия и ресурсы, привлекая к городским проектам разных экспертов, можно достичь серьезных качественных преобразований городской среды", – считает Екатерина Спирина.

Она напомнила, что "Атостройокмплекс" был первой компанией, которая инициировала рассмотрение своего проекта в Союзе архитекторов. Обмен экспертными мнениями, по мнению специалистов АСК, всесторонняя проверка проектов на эффективность, рациональность и полезность городу позволит Екатеринбургу нарастить темпы развития, обеспечить жителям больший комфорт проживания и благополучие.

Справка. Екатерина Спирина с 2016 года является директором по проектированию компании «Атомстройкомплекс» и возглавляет институт комплексного проектирования «Атом», входящий в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала. Институт выполняет проекты для собственных нужды компании, проводит исследования, а также участвует в совместных проектах с другими игроками рынка проектных услуг Екатеринбурга.