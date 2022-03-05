Путин объяснил, почему операция идёт не только в Донбассе
Владимир Путин рассказал подробности операции в Донбассе.
По его словам:
— Можно было ввести войска только в Донбасс, но тогда Киеву "бесконечно шла бы поддержка" от стран Запада, решили пойти другим путем. Этот путь — абсолютно правильный, как оказалось.
— Работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена.
— Попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной будут рассматриваться как участие в военных действиях.