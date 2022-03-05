05 Марта 2022
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Владимир Путин (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин: В Донбассе за предыдущие годы убили 13-14 тысяч человек

От 13 до 14 тыс человек убили в Донбассе за предыдущие годы, об этом заявил президент то РФ Владимир Путин.

"Люди на Донбассе требовали элементарных вещей — права говорить на родном русском языке и жить в рамках своей культуры. Когда в регионах бродячие собаки набрасываются на людей — это отдельная проблема. А потом мы видим, как этих животных расстреливают. Но люди на Донбассе — не собаки", — заявил президент.

Также Владимир Путин навал решение о специальной военной операции на Украине тяжелым. Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле — надо было дать Донбассу говорить на русском и жить по-своему, но киевские власти организовали блокаду.

"Ребята, которые сражаются и кладут свои жизни — сражаются за наше будущее", — добавил он.

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