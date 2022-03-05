"Аэрофлот" отменяет все зарубежные рейсы с 8 марта

"Аэрофлот" объявил о временной приостановке всех международных рейсов (за исключением Белоруссии) с 8 марта "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов". Также международные рейсы прекратят выполнять авиакомпании "Россия" и "Аврора", входящие в группу "Аэрофлот" (ранее международные рейсы прекратила "Победа", тоже входящая в группу).

"Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров, "Аэрофлот", начиная с 6 марта (00:00 мск), прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полёта с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полётов", - говорится в сообщении компании.

Пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

"Для пассажиров, которые к моменту прекращения полётов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию. В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным", - добавляет перевозчик.

По России рейсы не отменяются.

Ранее Росавиация рекомендовала перевозчикам отказаться от выполнения рейсов за рубеж на лизинговых самолетах в связи с угрозой их ареста в рамках санкций, введенных после начала военной операции РФ на Украине.

Отметим, что в рамках не так давно утвержденной стратегии группы "Аэрофлот" национальный перевозчик должен был сконцентрироваться на международных рейсах.