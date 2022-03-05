На "массовый" митинг против России в Херсоне собралось несколько сотен человек

Украинские СМИ пишут о том, что в Херсоне состоялся "массовый митинг" за Украину и против российских "оккупантов". Херсонцы вышли с украинским флагами и будто бы "прогнали" российских военных из центра города, причем не побоялись даже предупредительных выстрелов в воздух.

Действительно, в Херсоне сегодня прошел митинг, а на размещенных в сети роликах слышны выстрелы. Участники скандировали: "Херсон - це Украина!" Однако массовость митинга сильно преувеличена. На обнародованных видео видно, что в нем приняли участие несколько сотен человек, притом что в городе проживают почти 300 тыс.

В сети также пишут, что местные нацисты угрожают тем, кто берет российскую гуманитарную помощь, поэтому люди пока побаиваются, а раздача помощи идет медленно.

"По кругу площади собрались националисты, которые запугивали людей, публично фотографировали их и обещали, что, когда российских солдат не будет, они всех найдут и убьют", - написал вчера экс-депутат Рады от Херсонской области Алексей Журавко.

Появились сообщения, что власти Херсона отказались от помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что информация проверяется, но это похоже на манеры киевского режима.

Что касается антироссийских митингов, то вчера марш под украинским флагами прошел в Мелитополе, который тоже контролирует российская армия. На опубликованных в сети видео видно, что в нем участвовало 300-400 человек при населении города 150 тыс. Местные жители выкладывают ролики о том, что в городе все спокойно.