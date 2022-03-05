05 Марта 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Власти Югры снимают "ковидные" ограничения

Власти Югры отменили около 60 постановлений губернатора Натальи Комаровой, посвященных противодействию распространению в регионе эпидемии коронавируса. Документ опубликован на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменено требование иметь при себе QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Детским игровым комнатам и развлекательным центрам для детей, развлекательным и досуговым заведениям, а также кальянным разрешили возобновить работу.

При этом режим повышенной готовности в округе продолжает действовать. Сохраняется запрет на массовые мероприятия с ограничением на три тысячи человек, а также запрет на проведение публичных мероприятий.

Также сохранено требование носить средства индивидуальной защиты.

Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление



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