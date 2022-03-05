Власти Югры снимают "ковидные" ограничения

Власти Югры отменили около 60 постановлений губернатора Натальи Комаровой, посвященных противодействию распространению в регионе эпидемии коронавируса. Документ опубликован на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменено требование иметь при себе QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений. Детским игровым комнатам и развлекательным центрам для детей, развлекательным и досуговым заведениям, а также кальянным разрешили возобновить работу.

При этом режим повышенной готовности в округе продолжает действовать. Сохраняется запрет на массовые мероприятия с ограничением на три тысячи человек, а также запрет на проведение публичных мероприятий.

Также сохранено требование носить средства индивидуальной защиты.