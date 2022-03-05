Стало известно, зачем в Вашингтон вылетел борт летного отряда "Россия"

В соцсетях активно обсуждается "находка" любителей авиации, которые заметили на сервисах локации самолетов борт правительственного летного отряда "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга в Вашингтон.

Этот факт показался наблюдателям необычным: для российских самолетов небо над США сейчас закрыто, а официально ни о каких переговорах не сообщалось. Так родилось предположение, что какие-то представители российских властей отправились на переговоры с США о налаживании отношений.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Все оказалось гораздо прозаичнее. "Разочарую. Этим самолётом вернутся на Родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило persona non grata", -написала Захарова в своем Telegram-канале.