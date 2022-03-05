Жителя Южного Урала подозревают в реабилитации нацизма

В Челябинской области 59-летнего местного жителя подозревают в реабилитации нацизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, мужчина разместил в Интернете сведения, выражающие явное неуважение к публикациям, посвященным подвигам и заслугам защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящий момент по делу проводятся следственные действия.