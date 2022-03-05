05 Марта 2022
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Спорт
Наталья Непряева (2022) | Фото: инстаграм Натальи Непряевой / instagram.com/natali_nepryaeva

Несмотря на отстранение. Лыжница Непряева досрочно завоевала "Большой хрустальный глобус"

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира сезона 2021/2022, завоевав "Большой хрустальный глобус".

Сегодня в норвежском Осло состоялся марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, по итогам которого преследовательницы Натальи потеряли теоретические шансы её догнать. До финиша сезона осталось две гонки.

На счету 26-летней Непряевой 973 очка и первая в карьере победа в общем зачёте Кубка мира.

Напомним, что ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), отстранила лыжников из России от участия в международных стартах, в том числе и Наталью.

Отметим, что у мужчин общий зачёт Кубка мира досрочно выиграл норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Теги: Наталья Непряева, лыжи, Большой хрустальный глобус



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