"Может всё-таки со ставки по ипотеке начнем": бизнес критикует антикризисные инициативы правительства

Парламент РФ накануне одобрил пакет антикризисных законопроектов правительства. В кабинете министров говорят, что это только первый пакет, за которым последуют новые, но не все согласны с тем, что власти начали с первоочередных нужд и самых актуальных мер.

Так, ряд бизнесменов заявляет, что правительство упорно не хочет принять самое очевидное послабление – отказаться хотя бы на время от маркировки товаров. Также не всем кажется актуальной компенсация МСП за использование системы быстрых платежей ("Так себе помощь - по СБП. Уж лучше бы по карте МИР эквайринг сделали 0,5%", - написала общественный омбудсмен МСП Анастасия Татулова).

Бизнес ждет кардинальных решений по кредитованию. А вот освобождение от НДС операций со слитками золота встречает скептически. "Ага, первоочерёдные меры? Может всё-таки со ставки по ипотеке начнём и по кредитам для предприятий", - написал по поводу принятия законопроекта бизнесмен Олег Дерипаска.