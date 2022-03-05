05 Марта 2022
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Экономика В России
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Может всё-таки со ставки по ипотеке начнем": бизнес критикует антикризисные инициативы правительства

Парламент РФ накануне одобрил пакет антикризисных законопроектов правительства. В кабинете министров говорят, что это только первый пакет, за которым последуют новые, но не все согласны с тем, что власти начали с первоочередных нужд и самых актуальных мер.

Так, ряд бизнесменов заявляет, что правительство упорно не хочет принять самое очевидное послабление – отказаться хотя бы на время от маркировки товаров. Также не всем кажется актуальной компенсация МСП за использование системы быстрых платежей ("Так себе помощь - по СБП. Уж лучше бы по карте МИР эквайринг сделали 0,5%", - написала общественный омбудсмен МСП Анастасия Татулова).

Бизнес ждет кардинальных решений по кредитованию. А вот освобождение от НДС операций со слитками золота встречает скептически. "Ага, первоочерёдные меры? Может всё-таки со ставки по ипотеке начнём и по кредитам для предприятий", - написал по поводу принятия законопроекта бизнесмен Олег Дерипаска.

Теги: санкции, антикризисные меры, кредитование, бизнес, поддержка



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