В Крыму отменили QR-коды

В Крыму меняются "коронавирусные" правила, сообщил в своём Telegram глава республики Сергей Аксёнов.

"В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - уточнил Аксёнов.

Также без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и приём отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях. Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.