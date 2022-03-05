05 Марта 2022
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Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Крыму отменили QR-коды

В Крыму меняются "коронавирусные" правила, сообщил в своём Telegram глава республики Сергей Аксёнов.

"В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы", - уточнил Аксёнов.

Также без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и приём отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях. Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.

Теги: Крым, QR-код, Сергей Аксёнов



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