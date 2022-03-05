05 Марта 2022
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Политика Украина
Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

На Украине подтвердили убийство переговорщика Киреева

Член первой делегации Украины на состоявшихся ранее переговорах с Россией Денис Киреев действительно был сегодня убит. Об этом заявили депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Алексей Гончаренко.

Предполжительно Киреев убит СБУ за "госизмену". Анатолий Шарий пишет, что его застрелили в голову прямо в центре Киева у Печерского суда. По данным Гончаренко, СБУ располагала данными государственного предательства Киреева, в частности телефонных переговоров.

Официального подтверждения информации пока нет.

Теги: Украина, Денис Киреев, СБУ, убийство



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