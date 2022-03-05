05 Марта 2022
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Общество За рубежом
Владимир Соловьев, телеведущий (2017) | Фото: kremlin.ru

Власти Италии арестовали виллы Соловьева на озере Комо

В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС, сообщает La Repubblica.

По данным газеты, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.

Ранее это же издание сообщило о конфискации яхт российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко в Италии. Кроме того, в Тоскане конфискована вилла экс-депутата Госдумы Олега Савченко.

3 марта глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французская таможня произвела изъятие яхты Amore Vero в городе Ла-Сьота. Судно принадлежит, по данным Ле Мэра, компании, основным акционером которой, якобы, является Игорь Сечин.

Кроме того, Forbes сообщал, что у российского миллиардера Алишера Усманова немецкие власти конфисковали яхту стоимостью около 600 миллионов долларов.

Теги: соловьев, усманов, виллы, италия



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