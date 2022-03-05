05 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Участок под возможное строительство &quot;Баден-Бадена&quot; на Уктусе в Екатеринбурге (2022) | Фото: Свердловское отделение КПРФ

В мэрии Екатеринбурга объяснили отмену общественных слушаний по Уктусскому лесопарку

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему были отменены общественные обсуждения по изменению территории Уктусского лесопарка.
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Напомним, на 9 марта в администрации города были назначены общественные слушания, которые могли решить судьбу лесопарка на Уктусе. По данным Свердловского отделения КПРФ, часть земли планировалось исключить из зоны особо охраняемых природных территорий ради строительства автодороги к термальному комплексу "Баден-Баден". Это повлекло бы вырубку лесных насаждений.

В пятницу стало известно, что общественные слушания по Уктусу отменены. Как отмечали коммунисты, это связано с отзывом заявителем своего обращения.

Сегодня в мэрии Екатеринбурга официально подтвердили, что муниципалитет отменил данные обсуждения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, власти выступают за комплексное развитие зеленых зон с учетом мнения горожан и экспертов.

"Строительство любого инфраструктурного объекта, особенно в лесной зоне, требует повышенного внимания и детальной проработки", - заявили в мэрии.

Напомним, на 8 марта планировался митинг против строительства "Баден-Бадена" на Уктусе. Однако министерство общественной безопасности региона, сославшись на пандемию, отказало в его согласовании.

Теги: мэрия, слушания, отмена, Уктус



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