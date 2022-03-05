05 Марта 2022
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Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции

Украинская и российская стороны не исключают возможности переговоров на уровне глав МИД в Турции – на Дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее с инициативой организовать такую встречу выступило внешнеполитическое ведомство Турции. Там отметили, что переговоры будут возможны при согласии сторон.

Накануне постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов сказал, что "Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу глав МИД России и Украины".

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет содержательной.

Теги: переговоры, встреча, турция, сергей лавров, дмитрий кулеба



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