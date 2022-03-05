05 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске по итогам слушаний запретили строить высотку возле ДК "ЧТЗ"

В Челябинске жители выступили против строительства высотки на проспекте Ленина рядом с дворцом культуры "ЧТЗ". По итогам публичных слушаний рекомендовано отказаться менять разрешенный вид использования земельного участка с зоны культурно-зрелищных комплексов на многоэтажную жилую застройку, передает корреспондент Накануне.RU.

Построить высотку планировала компания "Капучино", которой руководит бывший директор ООО "Челябинский городской электрический транспорт" Александр Павлюченко. Публичные слушания прошли 10 марта в заочном формате, на которые поступили возражения от граждан.

"Хочу выразить протест и свое неодобрение по случаю возможной смены статуса земель сада/парка расположенного перед окнами нашей художественной мастерской. Это не подходит мне как педагогу по ряду причин. Если наш парк застроят, то мы не сможем получать достаточно дневного света для оказания образовательных услуг на должном эстетическом уровне… Предлагаю передать территорию сада под охрану государства. Предлагаю обратиться к проекту архитектора А.К. Бурова и восстановить сад в его первоначальном качестве", - написала жительница города Ольга.

Жители отмечают, что строительство высотного здания на данном участке окажет непоправимый вред архитектурной среде Тракторозаводского района.

"Многоэтажная застройка будет построена на месте ДК "ЧТЗ" или рядом с ним, что равносильно, так как в любом из этих случаев убивается архитектура здания. Это история. Это единственное здание в Челябинске, построенное по проекту Андрея Бурова. Многоэтажное строительство возле ДК или вместо него, убьёт всю архитектуру, так как здание малоэтажное", - отметил житель Никита.

По итогам слушаний было рекомендовано отказать компании в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Было указано, что собственник земельного участка не смог подтвердить обеспеченность проектируемого многоквартирного жилого дома местами в детских садах и образовательных учреждениях, требуемыми площадками для обеспечения комфортной жизнедеятельности граждан, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Теги: строительство, высотка, ДК, ЧТЗ,



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