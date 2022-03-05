05 Марта 2022
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Пятерочка, открытие магазина в Екатеринбурге (2017) | Фото: Накануне.RU

Магазины Х5 Group ограничили большие объемы закупки некоторых товаров

X5 Retail Group (сети магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик") вводит ограничение на большие закупки некоторых товаров в своих магазинах. Также эта мера вводится в онлайн-гипермаркете "Vprok.ru Перекресток".

Ограничение вводится из-за всплеска спроса, говорится в сообщении компании.

Напомним, российским торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки. Как заявляет Минпромторг, это сделано для борьбы со спекулянтами.

Ранее сеть гипермаркетов "Ашан" ввела ограничения на продажу определенного ассортимента товаров. Пояснялось, что ограничения введены не из-за нехватки товара на складах, а во избежание пустующих полок. Из-за панического спроса на товары полки быстро пустеют, а продавцы не успевают выставить весь ассортимент в кратчайшие сроки. По этой причине часть покупателей остается без товара.

Теги: Х5 Group, товары, продукты, ограничения



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