Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям больше не летать за рубеж на лизинговых самолетах

Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний, в парке которых есть самолеты из иностранных реестров (взятые в лизинг). Рекомендовано остановить рейсы за рубеж с нуля часов 6 марта, а с нуля часов 8 марта – рейсы из-за рубежа.

Такие меры связаны с возможным наложением на эти самолеты санкций (арест) в других государствах: ранее лизингодатели отозвали свои самолеты, находящиеся в операционном лизинге у российских перевозчиков.

Отметим, что лизинг активно использовался до сего момента российскими перевозчиками, значительная часть парка не принадлежит авиакомпаниям.

В то же время внутри страны ограничений на перелеты пока нет. Они могут начаться в связи с техническими проблемами – производители самолетов прекратили обслуживание и поставку оригинальных запчастей.