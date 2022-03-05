05 Марта 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям больше не летать за рубеж на лизинговых самолетах

Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний, в парке которых есть самолеты из иностранных реестров (взятые в лизинг). Рекомендовано остановить рейсы за рубеж с нуля часов 6 марта, а с нуля часов 8 марта – рейсы из-за рубежа.

Такие меры связаны с возможным наложением на эти самолеты санкций (арест) в других государствах: ранее лизингодатели отозвали свои самолеты, находящиеся в операционном лизинге у российских перевозчиков.

Отметим, что лизинг активно использовался до сего момента российскими перевозчиками, значительная часть парка не принадлежит авиакомпаниям.

В то же время внутри страны ограничений на перелеты пока нет. Они могут начаться в связи с техническими проблемами – производители самолетов прекратили обслуживание и поставку оригинальных запчастей.

Теги: росавиация, рекомендации, зарубежные рейсы, авиакомпании



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